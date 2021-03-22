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ABD’nin profil ithalatı Ocak ayında %120,6 arttı

Pazartesi, 22 Mart 2021 10:30:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yapılan açıklamalara göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Aralık ayına göre %120,6 ve 2020 yılının Ocak ayına göre %11,3 artışla 40.913 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Aralık ayında kaydedilen 15,5 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 24,3 milyon $’a kıyasla 27,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında ABD en fazla profil ithalatını 13.409 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptı. BAE’yi 10.824 mt ile Meksika, 6.410 mt ile Güney Kore, 5.687 mt ile Kanada ve 2.163 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  ABD  profil  |  benzer haberler »


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