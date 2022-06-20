ABD’nin profil ithalatı Nisan ayında %9,2 düştü

Pazartesi, 20 Haziran 2022 09:03:58 (GMT+3) | San Diego



ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %9,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %34,7 artışla 61.998 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 84,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 35,6 milyon $’a kıyasla 77,8 milyon $ oldu.

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