﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin profil ithalatı Nisan ayında %9,2 düştü

Pazartesi, 20 Haziran 2022 09:03:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %9,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %34,7 artışla 61.998 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 84,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 35,6 milyon $’a kıyasla 77,8 milyon $ oldu.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik profil fiyatları sertçe düştü

20 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Tokyo Steel Temmuz ayı için yerel çelik fiyatlarında değişikliğe gitmedi

20 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %44,3 düştü

20 Haz | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 6-12 Haziran döneminde arttı

17 Haz | Çelik Haberler

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları yine sertçe düştü

15 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 24. Hafta

14 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları hafifçe düşmeye devam etti

13 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Krakatau Steel yüksek fırın inşa etmek için Çinli Baowu ile mutabakat anlaşması imzaladı

07 Haz | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 23. Hafta

07 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük