ABD’nin profil ithalatı Nisan ayında %75,1 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 09:10:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %75,1 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %39,9 artışla 46.033 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 22,8 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 22,8 milyon $’a kıyasla 35,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Mart ayında kaydedilen 11.041 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 10.520 mt’a kıyasla 13.151 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 9.555 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 7.052 mt ile Güney Kore, 5.638 mt ile Kanada ve 4.189 mt ile Almanya takip etti.