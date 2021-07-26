ABD’nin profil ithalatı Mayıs ayında %24,8 düştü

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 09:40:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %24,8 ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %23,7 düşüşle 34.631 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 35,6 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 28,6 milyon $’a kıyasla 31,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Nisan ayında kaydedilen 7.052 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 17.855 mt’a kıyasla 11.096 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi 9.621 mt ile Meksika, 6.551 mt ile Kanada, 4.324 mt ile Almanya ve 1.515 mt ile İngiltere takip etti.