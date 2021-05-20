ABD’nin profil ithalatı Mart ayında %31,2 düştü

Perşembe, 20 Mayıs 2021 10:20:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Şubat ayına kıyasla %31,2 düşüşle ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %25,1 artışla 26.293 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 24 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 17,3 milyon $’a kıyasla 22,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında ABD en fazla profil ithalatını, bu yılın Şubat ayında kaydedilen 8.756 mt ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 10.921 mt’a kıyasla 11.041 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 5.288 mt ile Kanada, 2.421 mt ile Almanya, 2.324 mt ile Güney Kore ve 2.035 mt ile Japonya takip etti.