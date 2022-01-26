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ABD’nin profil ithalatı Kasım ayında %73,5 arttı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 09:20:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %73,5 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %155,2 artışla 66.121 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 19,5 milyon $’a kıyasla 71,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Ekim ayında kaydedilen 15.509 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 9.448 mt’a kıyasla 16.757 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 14.696 mt ile Lüksemburg, 12.668 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 8.665 mt ile Güney Kore ve 7.545 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: profil  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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