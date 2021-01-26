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ABD’nin profil ithalatı Kasım ayında %41,3 azaldı

Salı, 26 Ocak 2021 09:29:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Ekim ayına göre %41,3 düşüş ve 2019 yılının Kasım ayına göre %21,6 artışla 25.912 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ekim ayında kaydedilen 27,9 milyon $ ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 19,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında ABD en fazla profil ithalatını Ekim ayında kaydedilen 12.657 mt ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 9.427 mt’a kıyasla 9.448 mt ile Meksika ile yaptı. Meksika’yı 5.283 mt ile Kanada, 3.893 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 3.081 mt ile Güney Kore ve 2.167 mt ile Almanya takip etti.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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