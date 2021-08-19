ABD’nin profil ithalatı Haziran ayında %38,4 arttı

Perşembe, 19 Ağustos 2021 09:23:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %38,4 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %106,6 artışla 47.922 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 31,8 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 17,8 milyon $’a kıyasla 44,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Mayıs ayında kaydedilen 21.485 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 23.051 mt’a kıyasla 20.016 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 7.326 mt ile Meksika ve 2.219 mt ile İspanya takip etti.