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ABD’nin profil ithalatı Eylül ayında %3,9 düştü

Salı, 23 Kasım 2021 09:03:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %3,9 düşüşle ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %51,1 artışla 45.168 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 50,2 milyon $’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 20,7 milyon $’a kıyasla 50,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Ağustos ayında kaydedilen 12.246 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 10.666 mt’a kıyasla 12.224 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 10.216 mt ile Meksika, 6.241 mt ile Lüksemburg, 5.327 mt ile Kanada ve 3.633 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: ABD  uzun ürünler  çelik üretimi  profil  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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