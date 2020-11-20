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ABD’nin profil ithalatı Eylül ayında %111,2 arttı

Cuma, 20 Kasım 2020 10:18:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yapılan açıklamalara göre, bu yılın Eylül ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Ağustos ayına göre %111,2 artış ve geçen yılın Eylül ayına göre %20 düşüşle 29.887 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 11,9 milyon $ ve geçen yıl Eylül ayında kaydedilen 29,5 milyon $’a kıyasla 20,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında ABD en fazla profil ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 6.681 mt ve geçen yıl Eylül ayında kaydedilen 9.896 mt’a kıyasla 12.286 mt ile Meksika ile yaptı. Meksika’yı 10.666 mt ile Güney Kore, 3.559 mt ile Kanada ve 1.017 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: ABD  profil  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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