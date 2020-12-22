ABD’nin profil ithalatı Ekim ayında %47,8 arttı

Salı, 22 Aralık 2020 09:46:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yapılan açıklamalara göre, bu yılın Ekim ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Eylül ayına göre %47,8 ve geçen yılın Ekim ayına göre %5,9 artışla 44.172 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Eylül ayında kaydedilen 20,7 milyon $ ve geçen yıl Ekim ayında kaydedilen 32,8 milyon $’a kıyasla 27,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında ABD en fazla profil ithalatını Eylül ayında kaydedilen 10.666 mt ve geçen yıl Ekim ayında kaydedilen 8.359 mt’a kıyasla 19.083 mt ile Güney Kore ile yaptı. Güney Kore’yi 12.657 mt ile Meksika, 4.413 mt ile Kanada, 3.271 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 1.451 mt ile Almanya takip etti.