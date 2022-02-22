ABD’nin profil ithalatı Aralık ayında %42 düştü

Salı, 22 Şubat 2022 09:03:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %42 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %106,7 artışla 38.330 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 71,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 15,5 milyon $’a kıyasla 47,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Kasım ayında kaydedilen 8.665 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 76 mt’a kıyasla 10.147 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 8.113 mt ile Meksika, 6.029 mt ile Kanada, 4.328 mt ile Lüksemburg ve 3.712 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.