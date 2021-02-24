ABD’nin profil ithalatı Aralık ayında %28,4 azaldı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 10:24:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Kasım ayına göre %28,4 ve 2019 yılının Aralık ayına göre %0,3 düşüşle 18.545 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Kasım ayında kaydedilen 19,5 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a kıyasla 15,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ABD en fazla profil ithalatını Kasım ayında kaydedilen 9.448 mt ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 10.395 mt’a kıyasla 10.309 mt ile Meksika ile yaptı. Meksika’yı 3.457 mt ile Kanada, 2.302 mt ile Almanya ve 1.239 mt ile İngiltere takip etti.