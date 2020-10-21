ABD’nin profil ithalatı Ağustos ayında %59 düştü

Çarşamba, 21 Ekim 2020 10:16:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yapılan açıklamalara göre, bu yılın Ağustos ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Temmuz ayına göre %59 ve geçen yılın Ağustos ayına göre %71,7 düşüşle 14.151 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 24,5 milyon $ ve geçen yıl Ağustos ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a kıyasla 11,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında ABD en fazla profil ithalatını Temmuz ayında kaydedilen 11.294 mt ve geçen yıl Ağustos ayında kaydedilen 11.527 mt’a kıyasla 6.680 mt ile Meksika ile yaptı. Meksika’yı 2.501 mt ile Kanada, 1.630 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1.380 mt ile İngiltere ve 1.058 mt ile Almanya takip etti.