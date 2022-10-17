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ABD’nin profil ihracatı Ağustos ayında %2,1 azaldı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 09:34:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %2,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %7,4 artışla 40.114 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 63 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 48,3 milyon $’a kıyasla 58,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 33.092 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 29.607 mt’a kıyasla 25.515 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.333 mt ile Meksika ve 2.340 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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