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ABD’nin profil ihracatı Temmuz ayında nispeten değişmedi

Çarşamba, 21 Eylül 2022 09:10:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 40.990 mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %26,7 artarak 40.984 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 59 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 39,4 milyon $’a kıyasla 63 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 29.462 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 26.747 mt’a kıyasla 33.092 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.754 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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