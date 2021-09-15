ABD’nin profil ihracatı Temmuz ayında %2,7 düştü

Çarşamba, 15 Eylül 2021 09:11:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,7 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %24,9 artışla 32.344 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 38,7 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 25,1 milyon $’a kıyasla 39,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 23.621 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 21.382 mt’a kıyasla 26.747 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.838 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.