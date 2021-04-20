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ABD’nin profil ihracatı Şubat ayında %6,1 düştü

Salı, 20 Nisan 2021 09:58:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin profil ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %6,1 ve önceki yılın Şubat ayına kıyasla %13,1 düşüşle 36.395 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise, bir önceki ay kaydedilen 32,1 milyon $ ve önceki yılın Şubat ayında kaydedilen 32,9 milyon $’a kıyasla 30,9 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla profil ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 27.585 mt ve önceki yılın Şubat ayında kaydedilen 27.638 mt’a kıyasla 24.875 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.098 mt ile Meksika ve 2.404 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri profil ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  ABD  profil  |  benzer haberler »


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