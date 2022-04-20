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ABD’nin profil ihracatı Şubat ayında %2,7 arttı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 09:24:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %2,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %6,9 düşüşle 29.775 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 39,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 30,9 milyon $’a kıyasla 39,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 21.281 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 24.875 mt’a kıyasla 20.484 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.572 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: profil uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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