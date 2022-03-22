ABD’nin profil ihracatı Ocak ayında %19,8 arttı

Salı, 22 Mart 2022 09:11:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %19,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %14,8 düşüşle 28.993 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 32,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 32,1 milyon $’a kıyasla 39,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 16.887 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 27.585 mt’a kıyasla 21.280 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.141 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.