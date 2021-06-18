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ABD’nin profil ihracatı Nisan ayında %19,5 düştü

Cuma, 18 Haziran 2021 09:08:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %19,5 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %12,8 artışla 35.690 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 44,8 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 27,7 milyon $’a kıyasla 37,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ihracatını, Mart ayında kaydedilen 35.086 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 25.078 mt’a kıyasla 30.330 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 4.172 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  profil  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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