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ABD’nin profil ihracatı Mayıs ayında %10,4 düştü

Perşembe, 21 Temmuz 2022 09:09:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %19,5 artışla 37.324 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 60,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 33,2 milyon $’a kıyasla 51,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 33.458 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 23.194 mt’a kıyasla 27.695 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.391 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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