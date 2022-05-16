ABD’nin profil ihracatı Mart ayında %51,1 arttı

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 09:11:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %51,1 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %1,5 artışla 36.867 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 39,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 44,8 milyon $’a kıyasla 65,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 20.484 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 35.086 mt’a kıyasla 34.712 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.322 mt ile Meksika ve 2.051 mt ile İsrail takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.