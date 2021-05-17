﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin profil ihracatı Mart ayında %38,6 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 10:22:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %38,6 ve 2020 yılının Mart ayına göre %18,3 artışla 44.311 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 30,9 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 33,9 milyon $’a kıyasla 44,8 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Mart ayında ABD en fazla profil ihracatını, bu yılın Şubat ayında kaydedilen 24.875 mt ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 28.277 mt’a kıyasla 35.086 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 6.623 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  profil  çelik üretimi  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  May

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart ayında %65,6 arttı
26  Nis

ABD’nin profil ithalatı Şubat ayında %6,6 düştü
21  Nis

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat ayında %29,7 düştü
20  Nis

ABD’nin profil ihracatı Şubat ayında %6,1 düştü
20  Nis

ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayında %19,3 arttı