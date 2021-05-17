ABD’nin profil ihracatı Mart ayında %38,6 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 10:22:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %38,6 ve 2020 yılının Mart ayına göre %18,3 artışla 44.311 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 30,9 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 33,9 milyon $’a kıyasla 44,8 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Mart ayında ABD en fazla profil ihracatını, bu yılın Şubat ayında kaydedilen 24.875 mt ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 28.277 mt’a kıyasla 35.086 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 6.623 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.