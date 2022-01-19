﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin profil ihracatı Kasım ayında %4,9 arttı

Çarşamba, 19 Ocak 2022 09:14:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %4,9 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %10,7 artışla 46.393 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 38,2 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 24,6 milyon $’a kıyasla 40,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 21.109 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 22.399 mt’a kıyasla 24.736 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.553 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  profil  uzun ürünler  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19 Oca

ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında %8,7 arttı
11 Oca

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında %4,3 düştü
07 Oca

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında %16 arttı
04 Oca

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %27,4 arttı
22 Ara

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim ayında %10,4 düştü