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ABD’nin profil ihracatı Haziran ayında %9,8 arttı

Salı, 16 Ağustos 2022 09:09:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %9,8 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %23,3 artışla 40.991 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 51,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 38,7 milyon $’a kıyasla 59 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 27.695 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 23.621 mt’a kıyasla 29.462 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.097 mt ile Meksika ve 1.172 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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