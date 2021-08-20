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ABD’nin profil ihracatı Haziran ayında %6,4 arttı

Cuma, 20 Ağustos 2021 09:18:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %6,4 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %173,2 artışla 33.246 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 33,2 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 23,5 milyon $’a kıyasla 38,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 5.937 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 21.382 mt’a kıyasla 23.621 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.695 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  ABD  Kuzey Amerika  profil  |  benzer haberler »


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