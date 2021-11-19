ABD’nin profil ihracatı Eylül ayında %8,4 düştü

Cuma, 19 Kasım 2021 09:08:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %8,4 düşüşle ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %15,7 artışla 34.202 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 48,3 milyon $’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 27,6 milyon $’a kıyasla 45,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 29.607 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 24.309 mt’a kıyasla 28.666 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.422 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.