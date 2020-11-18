ABD’nin profil ihracatı Eylül ayında %25,6 arttı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 10:45:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin profil ihracatı Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %25,6 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %7,2 artışla 29.120 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise, bir önceki ay kaydedilen 21,1 milyon $ ve geçen yıl Eylül ayında kaydedilen 24,9 milyon $’a kıyasla 27,2 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla profil ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 18.721 mt ve geçen yıl Eylül ayında kaydedilen 20.835 mt’a kıyasla 24.063 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.439 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri profil ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.