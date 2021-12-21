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ABD’nin profil ihracatı Ekim ayında %15,8 düştü

Salı, 21 Aralık 2021 09:09:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %15,8 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %12,9 düşüşle 28.790 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 45,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 30,3 milyon $’a kıyasla 38,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 28.666 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 26.746 mt’a kıyasla 21.109 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.747 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  profil  uzun ürünler  ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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