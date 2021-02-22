ABD’nin profil ihracatı Aralık ayında %3,4 arttı

Pazartesi, 22 Şubat 2021 10:47:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin profil ihracatı geçen yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %3,4 ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %18,7 artışla 28.328 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise, bir önceki ay kaydedilen 24,6 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 20,9 milyon $’a kıyasla 26,3 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla profil ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 22.399 mt ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 20.059 mt’a kıyasla 21.057 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.680 mt ile Meksika ve 1.092 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri profil ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.