ABD’nin profil ihracatı Aralık ayında %19,9 düştü

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:07:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %19,9 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %14,3 düşüşle 24.203 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 40,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 26,3 milyon $’a kıyasla 32,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 24.736 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 21.057 mt’a kıyasla 16.887 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.424 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.