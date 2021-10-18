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ABD’nin profil ihracatı Ağustos ayında %15,5 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 09:17:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %15,5 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %51,4 artışla 37.353 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 39,4 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a kıyasla 48,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 26.747 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 19.981 mt’a kıyasla 29.607 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.405 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  profil  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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