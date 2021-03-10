ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Ocak ayında %9,9 düştü

Çarşamba, 10 Mart 2021 10:43:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Aralık ayına göre %9,9 düşüş ve 2020 yılının Ocak ayına kıyasla %35,4 gerilemeyle 74.003 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 75,3 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 133,4 milyon $’a kıyasla 73,3 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 19.690 mt’a ve önceki yılın Ocak ayında yapılan 23.811 mt’a kıyasla 18.203 mt ithalat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 10.455 mt ile Güney Kore, 9.125 mt ile Avusturya, 7.141 mt ile Arjantin ve 7.090 mt ile Rusya takip etti.