ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Eylül ayında %49,6 düştü

Salı, 10 Kasım 2020 10:15:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Ağustos ayına göre %49,6 ve 2019 yılının Eylül ayına kıyasla %84,4 düşüşle 20.683 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 146,8 milyon $’a kıyasla 25,6 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 6.637 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında yapılan 10.711 mt’a kıyasla 8.254 mt ithalat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 3.096 mt ile Güney Kore, 2.192 mt ile Kanada, 1.941 mt ile Avusturya ve 1.921 mt ile Tayvan takip etti.