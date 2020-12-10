ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Ekim ayında %143,6 arttı

Perşembe, 10 Aralık 2020 11:36:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Eylül ayına göre %143,6 artış ve 2019 yılının Ekim ayına kıyasla %53,2 düşüşle 50.380 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 25,6 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 114,4 milyon $’a kıyasla 49,6 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 3.096 mt’a ve önceki yılın Ekim ayında yapılan 19.880 mt’a kıyasla 22.763 mt ithalat yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 7.529 mt ile Meksika, 5.206 mt ile Suudi Arabistan, 4.206 mt ile Avusturya ve 3.217 mt ile Kanada takip etti.