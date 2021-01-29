ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Kasım ayında %1,8 düştü

Cuma, 29 Ocak 2021 10:06:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %1,8, 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %40,9 düşüşle 7.301 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 21,5 milyon $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 45,1 milyon $’a kıyasla 31,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok petrol ve doğal gaz borusu ihracatını, Ekim ayında kaydedilen 6.477 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 10.683 mt’a kıyasla 7.243 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 1.251 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda petrol ve doğal gaz borusu ihraç ettiği başka ülke olmadı.