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ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Eylül ayında %1,1 düştü

Perşembe, 26 Kasım 2020 11:08:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı bu yıl Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %1,1 ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %53,3 düşüşle 7.353 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 20,5 milyon $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 27,3 milyon $’a kıyasla, 10,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok petrol ve doğal gaz borusu ihracatını, Ağustos ayında kaydedilen 1.088 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 8.084 mt’a kıyasla, 3.300 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 2.246 mt ile İspanya takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda petrol ve doğal gaz borusu ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: borular  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  boru  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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