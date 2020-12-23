ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Ekim ayında %43,1 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 09:59:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı bu yıl Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %43,1 artış fakat 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %38,7 düşüşle 11.998 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 15,7 milyon $ ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 65,3 milyon $’a kıyasla, 24,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok petrol ve doğal gaz borusu ihracatını, Eylül ayında kaydedilen 3.825 mt ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 10.828 mt’a kıyasla, 6.572 mt ile Kanada’ya yaptı. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda petrol ve doğal gaz borusu ihraç ettiği başka ülke olmadı.