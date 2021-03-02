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ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Aralık ayında %10,9 düştü

Salı, 02 Mart 2021 10:16:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %10,9 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %34,5 düşüşle 10.280 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 31,8 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 36,7 milyon $’a kıyasla 20,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok petrol ve doğal gaz borusu ihracatını, Kasım ayında kaydedilen 7.243 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 7.457 mt’a kıyasla 6.878 mt ile Kanada’ya yaptı. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda petrol ve doğal gaz borusu ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  boru  borular  ith/ihr istatistikleri  ABD  |  benzer haberler »


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