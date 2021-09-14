ABD’nin OCTG boru ithalatı Temmuz ayında %5,4 arttı

Salı, 14 Eylül 2021 09:06:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin OCTG boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %5,4 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %168,8 artışla 162.375 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 162,5 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 53,1 milyon $’a kıyasla 198,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 49.494 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 35.066 mt’a kıyasla 52.697 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 30.509 mt ile Meksika, 21.717 mt ile Arjantin, 15.162 mt ile Rusya ve 11.597 mt ile Kanada takip etti.