ABD’nin OCTG boru ithalatı Temmuz ayında %21,7 arttı

Cuma, 09 Eylül 2022 09:04:45 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %21,7 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %45,9 artışla 233.626 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 321,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 195,9 milyon $’a kıyasla 424,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 40.434 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 52.697 mt’a kıyasla 58.854 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 20.021 mt ile Türkiye, 18.672 mt ile Tayvan, 12.587 mt ile Meksika ve 12.394 mt ile Tayland takip etti.