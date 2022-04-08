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ABD’nin OCTG boru ithalatı Şubat ayında %4,6 düştü

Cuma, 08 Nisan 2022 09:12:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %4,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %97,4 artışla 153.884 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 248,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 74,3 milyon $’a kıyasla 266,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 20.158 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 37.778 mt’a kıyasla 44.255 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 18.832 mt ile Meksika, 18.430 mt ile Avusturya, 13.267 mt ile Tayvan ve 9.961 mt ile Rusya takip etti.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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