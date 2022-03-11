ABD’nin OCTG boru ithalatı Ocak ayında %16,8 düştü

Cuma, 11 Mart 2022 09:09:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %16,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %118 artışla 161.630 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 300,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 73,3 milyon $’a kıyasla 248,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 31.810 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 18.203 mt’a kıyasla 32.947 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.836 mt ile Rusya, 20.158 mt ile Güney Kore, 13.871 mt ile Avusturya ve 12.286 mt ile Brezilya takip etti.