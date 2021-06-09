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ABD’nin OCTG boru ithalatı Nisan ayında %5,9 düştü

Çarşamba, 09 Haziran 2021 09:35:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin OCTG boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %5,9 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %31,1 artışla 108.691 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 104 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 85,8 milyon $’a kıyasla 117 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok OCTG boru ithalatını, Mart ayında kaydedilen 44.277 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 8.842 mt’a kıyasla 30.016 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 22.607 mt ile Arjantin, 19.277 mt ile Meksika, 13.233 mt ile Avusturya ve 7.564 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  borular  boru  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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