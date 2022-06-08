﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin OCTG boru ithalatı Nisan ayında %4,9 arttı

Çarşamba, 08 Haziran 2022 09:07:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,9 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %88,3 artışla 204.662 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 315,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 117 milyon $’a kıyasla 361,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 40.675 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 30.016 mt’a kıyasla 67.693 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 27.872 mt ile Meksika, 16.525 mt ile Brezilya, 15.704 mt ile Tayvan ve 14.139 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mart döneminde %54,7 artış gösterdi

08 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sabit kaldı

08 Haz | Boru

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %55,5 arttı

08 Haz | Çelik Haberler

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

08 Haz | Çelik Haberler

ABD’de yerel kutu profil fiyatları sonunda düştü

08 Haz | Boru

Erciyas çelik boru kullanım alanlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor

07 Haz | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

07 Haz | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs sonunda %3 düştü

06 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe düşmeye devam etti

03 Haz | Boru

Türkiye’de kutu profil fiyatları düşük talebe rağmen değişmedi

02 Haz | Boru