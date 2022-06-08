ABD’nin OCTG boru ithalatı Nisan ayında %4,9 arttı

Çarşamba, 08 Haziran 2022 09:07:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,9 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %88,3 artışla 204.662 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 315,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 117 milyon $’a kıyasla 361,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 40.675 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 30.016 mt’a kıyasla 67.693 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 27.872 mt ile Meksika, 16.525 mt ile Brezilya, 15.704 mt ile Tayvan ve 14.139 mt ile Kanada takip etti.