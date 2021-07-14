ABD’nin OCTG boru ithalatı Mayıs ayında %4,4 arttı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 09:34:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin OCTG boru ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %4,4 artışla ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %23,8 düşüşle 113.497 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 117 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 145,3 milyon $’a kıyasla 125,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok OCTG boru ithalatını, Nisan ayında kaydedilen 19.277 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 12.710 mt’a kıyasla 26.184 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 25.862 mt ile Güney Kore, 14.230 mt ile Rusya, 10.253 mt ile Kanada ve 10.010 mt ile Arjantin takip etti.