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ABD’nin OCTG boru ithalatı Mart ayında %48,2 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 10:00:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ithalat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ithalatı bu yıl Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %48,2 artış ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %39,9 düşüşle 115.514 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 74,3 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 155,4 milyon $’a kıyasla, 104 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok OCTG boru ithalatını, Şubat ayında kaydedilen 37.778 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 54.338 mt’a kıyasla, 44.277 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 14.899 mt Rusya, 11.323 mt ile Arjantin ve 5.488 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: borular  boru  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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