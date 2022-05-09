ABD’nin OCTG boru ithalatı Mart ayında %26,8 arttı

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 09:06:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %26,8 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %68,9 artışla 195.059 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 266,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 104 milyon $’a kıyasla 315,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 44.255 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 44.277 mt’a kıyasla 40.675 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 27.197 mt ile Meksika, 25.187 mt ile Rusya, 22.709 mt ile Arjantin ve 14.446 mt ile Tayvan takip etti.