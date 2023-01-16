ABD’nin OCTG boru ithalatı Kasım ayında %36,5 arttı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 09:05:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %36,5 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %22,9 artışla 232.257 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 342,2 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 251,5 milyon $’a kıyasla 434,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 11.540 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 22.549 mt’a kıyasla 31.663 mt ile Ukrayna oldu. Ukrayna’yı, 28.863 mt ile Suudi Arabistan, 12.299 mt ile Japonya, 19.139 mt ile Tayvan ve 11.937 mt ile Meksika takip etti.